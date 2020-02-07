Вице-спикером Госдумы станет Алексей Гордеев



Москва, 7 февраля. Должность заместителя председателя Госдумы вместо Геннадия Кулика займет Алексей Гордеев. Об этом сообщил журналистам руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Он уточнил, что Кулик перейдет на работу советником председателя Госдумы.10 февраля Совет ГД рассмотрит вопрос о сложении им полномочий депутата, а освободившийся мандат перейдет к Гордееву, который возглавлял ту же региональную группу на выборах в 2016 году.

Сам Неверов, который также является зампредом ГД, сейчас собирается сосредоточиться на работе во фракции, на взаимодействии с партией «Единая Россия», региональными парламентами. По мнению политика, «если распределение мандатов пройдет без затяжек, то, вероятно, до конца февраля Гордеев приступит к работе в Государственной Думе».