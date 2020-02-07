Иркутский полицейский в погоне за преступниками проехал более 3 км на крыше автомобиля

Иркутск, 7 февраля. Полицейский проехал более трех километров на крыше автомобиля во время погони за подозреваемыми в Иркутске. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранителям доложили, что два подозрительных человека занимаются кражами из автомобилей. Оперативники организовали засаду в Ленинском районе Иркутска и увидели, как два парня отключили сигнализацию одной из машин, вскрыли автомобиль и похитили оттуда сумку. Злоумышленники заметили полицейских и попытались скрыться на своей иномарке.

«Один из полицейских, не растерявшись, успел забраться на крышу транспортного средства. На протяжении трех километров водитель иномарки на высокой скорости совершал опасные маневры», — рассказала Волк.

Во время погони полицейскому удалось удержаться на крыше. Его коллеги попали из табельного оружия в заднее колесо преследуемого автомобиля и вынудили злоумышленников остановиться. Правоохранители задержали подозреваемых и изъяли у них украденную сумку, в которой находились ювелирные изделия и банковские карты.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Применение насилия в отношении представителя власти», сообщает радио Sputnik. За кражу подозреваемым грозит лишение свободы на срок до пяти лет и штраф в размере до 200 тысяч рублей.