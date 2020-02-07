Посол дал советы планирующим отдых в Турции россиянам

Анкара, 7 февраля. Россияне при планировании отдыха в Турции должны учитывать не только климатические условия, но также не забывать о внимательности на дорогах и не злоупотреблять системой «все включено», распространенной в отелях. Такие советы туристам дал посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

Дипломат добавил, что стандартная страховка может эффективно сработать только при несложных медицинских вмешательствах. Тогда как при более тяжелых случаях, например, при обострении хронических заболеваний, ее возможностей просто не хватит.

Он предложил страховым компаниям разрабатывать новые, более расширенные формы медицинского страхования с повышенными лимитами страхового покрытия, а также с учетом консультационных и правовых услуг.

«Скажем, абсолютно недопустимы ситуации, когда простую страховку продают женщине на последних месяцах беременности. Один только многочасовой перелет, не говоря уже о жарком климате, может неблагоприятно сказаться на здоровье», — подчеркнул Ерхов.

Как сообщало ранее Министерство культуры и туризма Турции, в 2019 году страну посетили более семи миллионов российских туристов, что стало абсолютным рекордом.

В минувшую среду стало известно о трагедии в провинции Ван на востоке Турции. Сошедшая лавина накрыла снегоуборочную машину и следовавший за ней микроавтобус, который в результате происшествия упал с 40-метрового обрыва. Как уточняет RT, погибли более 40 человек, еще свыше 80 пострадали.