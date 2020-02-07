Москва, 7 февраля. Телеведущая Регина Дубовицкая рассказала, что размер ее пенсии составляет 16 тысяч рублей. По ее словам, она получает небольшие деньги. Телеведущая Дубовицкая назвала размер своей пенсии.

«Видимо, я недостаточно знаменита, раз получаю такие деньги», — уточнила она.

Как пишет Teleprogramma, при этом телеведущая объяснила, что любит свою работу.

Ранее Дубовицкая откровенно поговорила с коллегой по цеху Лерой Кудрявцевой о передаче, муже, средстве от усталости и сделала неожиданное признание. Основательница и ведущая известной юмористической передачи стала героиней шоу «Секрет на миллион», в котором согласилась на честный разговор о личном.

Дубовицкая призналась, что, родившись в семье филолога и биолога, она никогда не интересовалась ни одной из этих областей и в девятом классе решила связать жизнь с журналистикой. Путь к мечте она начала, устроившись работать на радио. Там молодая Дубовицкая чувствовала себя прекрасно, узнавала множество артистов и училась находить с ними общий язык.

В конце 1980-х она решила попробовать силы на телевидении и придумала «Аншлаг». Программа выходит в эфир на протяжении практически 30 лет. За эти годы ведущая подружилась со многими артистами, среди которых кого-то уже нет в живых.

В разговоре с Кудрявцевой Дубовицкая поделилась и подробностями личной жизни. Она рассказала, что много лет замужем за доктором физико-математических наук и счастлива в браке. У пары есть взрослая дочь и внучка.