Пушилин рассказал подробности смертельного ДТП с пассажирским автобусом в ДНР

Донецк, 7 февраля. Пассажирский автобус, следовавший из Горловки в Севастополь, перевернулся в районе города Новоазовск в Донецкой Народной Республике, есть жертвы, сообщил глава Горловки Иван Приходько.

Автомобильная авария произошла в минувший четверг около пяти часов вечера. По словам Приходько, в результате ДТП пострадали 18 человек, в том числе трое детей, указала «Газета.ру».

«Под Новоазовском перевернулся автобус, следовавший по маршруту Горловка-Севастополь. На сейчас известно о двух погибших», — написал Приходько в Telegram-канале.

Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что в аварии пострадали «как минимум 22 человека». По его словам, водитель не справился с управлением из-за непогоды.

«Без мамы остался двухлетний ребенок. Мы позаботимся о семье погибшей, которой, как и всем пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь», — написал глава республики Telegram-канале.

Пушилин выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Со среды на территории ДНР продолжается снегопад. МЧС республики объявило о чрезвычайной ситуации.