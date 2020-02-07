Путин подписал указ о выплатах нескольким категориям ветеранов ВОВ

Москва, 7 февраля. Несколько категорий граждан Эстонии, Литвы и Латвии в апреле и мае этого года получат единовременную выплату в связи с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

Соответствующий указ подписал сегодня президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля. Документ вступает в силу со дня его подписания.

Согласно тексту указа, выплату в размере 75 тыс. рублей получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто.

Такую же сумму выплатят также вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовам и вдовцам умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны. По 50 тыс. рублей получат ветераны Великой Отечественной войны, проработавшие в тылу, а также бывшие узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Обеспечить финансирование расходов, а также порядок и условия осуществления этих выплат президент поручил правительству РФ.