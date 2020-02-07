Двое новорожденных заразились коронавирусом в Ухане

Пекин, 7 февраля. Два случая заражения новым типом коронавируса выявлены у новорожденных в китайском городе Ухань, говорится в заявлении детской городской больницы.

Ребенок родился 2 февраля, к тому моменту у матери уже диагностировали пневмонию, вызванную новым типом коронавируса. Врачи провели анализ младенцу только через 30 часов после рождения, чтобы различные факторы не повлияли на результат. После подтверждения диагноза новорожденного в срочном порядке доставили в специализированную детскую больницу для лечения.

«Врачи-неонатологи рассматривают возможность вертикальной передачи вируса от матери к ребенку», — приводит РИА Новости заявление больницы.

Второй ребенок родился 13 января и на тот момент был здоров. Однако 22 января вирус был выявлен у женщины, которая ухаживала за матерью до и после родов. Через четыре дня диагноз подтвердился у матери, а еще через три у малыша появились симптомы коронавируса. В конце января его доставили в больницу для лечения.

Врачи заявили о необходимости особо внимательно относиться ко всем новорожденным и детям, у которых были контакты с зараженными, поскольку у них еще не выработан иммунитет.

В конце прошлого года в китайском Ухане зафиксировали первые случаи заражения новым типом коронавируса. Инфекция постепенно стала распространяться за пределами КНР. По последним данным, число заболевших в Китае превысило 31 тыс. человек, погибли 636 человек.