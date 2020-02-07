Москва, 7 февраля. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что Москва и Пекин якобы пытаются «перестроить мировой порядок». Об этом он написал в Twitter.

Ранее министр обороны США Марк Эспер, выступая в Университете имени Джона Хопкинса, обвинил Китай и Россию в попытках «перестроить мировой порядок». В своей речи он утверждал, что обе страны якобы нарушают суверенитет своих соседей и «переписывают историю».

Эспер обвинил Россию в проведении «киберопераций», а Китай — в хищении интеллектуальной собственности. Кроме того, его недовольство вызвал проект КНР «Один пояс — один путь», в рамках которого другим странам Китаем якобы навязываются невыгодные экономические решения.

Минобороны США Эспер обвинил Россию в стремлении переписать «мировой порядок». Тот, при котором США оккупировали Ирак, разбомбили Ливию, наносили удары по Югославии, пытаются санкциями задушить Венесуэлу и вводят право сильного вместо Устава ООН. «Мир по-американски» изжил себя. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 7, 2020

Как уточнил в социальной сети Пушков, США бездоказательно обвиняют Россию, при том, что сами вмешиваются в дела других государств. Пушков ответил Пентагону на слова о перестройке «мирового порядка» Россией.

«США оккупировали Ирак, разбомбили Ливию, наносили удары по Югославии, пытаются санкциями задушить Венесуэлу и вводят право сильного вместо Устава ООН. «Мир по-американски» изжил себя», — сказал он.

Отметим, что никаких доказательств того, что Россия якобы проводит «кибероперации» Эспер не привел, ограничившись голословными обвинениями, схожими с риторикой «российского вмешательства» в американские выборы.

Напомним, что специальный прокурор Роберт Мюллер потратил два года и несколько десятков миллионов долларов, однако не смог предоставить каких-либо доказательств «вмешательства». В то же время, сами США, обвиняющие Россию и Китай во «вмешательстве» в дела других государств, регулярно игнорируют нормы международного права, откровенно подрывая авторитет таких международных организаций, как ООН.