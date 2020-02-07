Лукьянов объяснил, почему ЕС пытается переложить на СССР вину за Холокост

Москва, 7 февраля. Brexit стал одной из причин начала кризиса в Евросоюзе, который, в свою очередь, привел к обострению исторической полемики и вольной трактовке страниц Второй мировой войны странами Европы. Об этом заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

По его мнению, выход Британии из Евросоюза поставил под угрозу единство входящих в это объединение стран. Поэтому представители Западной Европы, пытаясь найти точки соприкосновения, решили разделить позицию Восточной, объяснил Лукьянов.

«От «СССР несет ответственность за развязывание Второй мировой войны» начался плавный переход к «СССР несет ответственность за Холокост», — цитируют эксперта «Известия».

Лукьянов не исключил, что такой подход приведет к негативным последствиям, вероятно даже к «войнам памяти» и размежеванию между Россией и Европой.

«ЕС получит не единство на антироссийской основе, а все более жесткую националистическую поляризацию внутри», – заключил политолог.

Ранее Польша в очередной раз попыталась уменьшить вклад СССР в победу над нацистами. Варшава обвинила Советский Союз в «развязывании Второй мировой войны», приравняв его историческую роль к роли гитлеровской Германии. Тогда как Польша сама не раз была замечена в стремлении сфальсифицировать историю и даже снести памятники воинам-освободителям от немецко-фашистских захватчиков.

Позицию Польши поддержали на Украине. А затем президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Россия якобы попыталась «переписать историю Второй мировой войны» на свой манер.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа посоветовал французскому политику обратиться к историческим первоисточникам. Он не исключил, что Макрон попросту не разобрался в сути вопроса.