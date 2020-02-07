Украинский телеканал «1+1» опроверг обвинения в записи разговоров Гончарука

Киев, 7 февраля. Журналисты украинского телеканала «1+1» не записывали разговоры премьер-министра страны Алексея Гончарука. Об этом заявил глава департамента журналистских проектов телеканала Максим Шиленко в эфире программы «Право на власть».

«Конечно, нет. Нам действительно хотелось бы иметь такие средства, чтобы мы могли писать премьера, любого. Но, к сожалению, у нас таких средств нет», — сказал он, отвечая на вопрос, записывали ли сотрудники «1+1» речь Гончарука.

По словам Шиленко, в Службе безопасности Украины наверняка понимают, что журналисты не обладают возможностью вести подобные записи.

Напомним, ранее украинские силовики провели обыски в офисе телеканала. Как сообщил депутат Рады Александр Дубинский, обыски велись в рамках расследования уголовного дела о прослушивании украинского премьера, передает «Царьград». Группа «1+1 медиа» назвала действия силовиков давлением на СМИ.

В январе на Украине разгорелся крупный скандал в связи с аудиозаписью якобы «совещания», посвященного курсу гривны, опубликованной на YouTube. На записи голос, будто бы принадлежащий Гончаруку, раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что у главы государства «примитивное понимание экономических процессов».

Сам Гончарук заявил, что запись была смонтирована. При этом премьер-министр Украины подал в отставку, чтобы, по его словам, «убрать сомнения в уважении и доверии» к Зеленскому. Президент Украины принимать прошение об отставке отказался, передает НСН.