Большинство россиян заявили, что не будут смотреть церемонию вручения «Оскара»

Москва, 7 февраля. Подавляющее большинство россиян заявили, что не будут смотреть 92-ю церемонию вручения премии «Оскар», что подтверждают результаты опроса сервиса Superjob.

Прямую трансляцию вручения главной кинематографической награды года планируют смотреть только 5% россиян. Церемонияю покажут 10 февраля в 2.30.

Еще 5% россиян хотят посмотреть вручение в записи, 27% опрошенных считают, что могут узнать о победителях из новостей.

54% россиян отметили, что вообще не интересуются «Оскаром». По данным социологического опроса, 41% россиян уже посмотрели номинанта на «Оскар» фильм «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли.

Еще 35% смотрели ленту Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», историю о противостоянии и борьбе двух автомобильных гениев — «Ford против Ferrari» посмотрели 22% респондентов.

Опрос провели в 341 населенных пунктах с 4 по 5 февраля, на вопросы экспертов ответили 1600 респондентов.

Ранее сообщалось, что Первый канал отказался от покупки прав на трансляцию «Оскара». Церемонию покажет онлайн-кинотеатр Okko.