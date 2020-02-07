Небензя объяснил связь между внеочередными заседаниями СБ ООН и ситуацией в Сирии

Москва, 7 февраля. Внеочередные заседания Совета Безопасности ООН по Сирии проводятся в те моменты, когда над террористами нависает угроза, обратил внимание постоянный представитель России Василий Небензя.

Накануне в Совбезе ООН по запросу США, Франции и Великобритании состоялось обсуждение ситуации на северо-западе САР.

«У внеплановых заседаний есть уже знакомый почерк. Они по странному стечению обстоятельств собираются всякий раз именно в тот момент, когда террористы в Сирии оказываются под угрозой, а сирийское правительство восстанавливает контроль над своей национальной территорией», — сказал российский дипломат, выступая в рамках заседания СБ.

Небензя напомнил, что эти террористы признаны таковыми Советом Безопасности и речь идет о суверенной территории САР и боевиках, бороться с которыми — право и обязанность правительства любого государства.

На заседании ряд западных представителей в очередной раз обвинили официальный Дамаск и РФ в неизбирательных ударах, в том числе по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению в Идлибе. Постпред РФ возразил на эти заявления, подчеркнув, что все военные миссии РФ в Идлибе носят пропорциональный и избирательный характер.

Небензя также упрекнул некоторых членов Совбеза, что данные о гибели сирийцев, которые находятся на подконтрольной Дамаску территории, им не интересны. По его мнению, для них, видимо, они «неправильные» сирийцы».

Также постпред РФ напомнил, что в декабре 2019–январе 2020 года погибли 42 мирных жителей, 92 человека пострадали.

«За первые две недели января отмечено свыше 1 тысячи нападений. Счет убитым и раненым среди мирных жителей и сирийских военнослужащих пошел на сотни», — указал Небензя.

По его словам, был нанесен материальный ущерб нефтегазовому комплексу Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе в республике над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России). В настоящее время на первый план выступает политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление инфраструктуры. Минувшей осенью приступил к работе Конституционный комитет по Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.