Росконтроль назвал самый ароматный и бодрящий молотый кофе

Москва, 7 февраля. Эксперты Росконтроля проверили несколько образцов молотого кофе и назвали самый ароматный и бодрящий из них, рекомендованный для употребления. Информация о результатах исследования размещена на официальном сайте.

В тестировании приняла участие продукция марок «Жокей», «Московская кофейня на паяхъ», Jardin, Bushido, Movenpick, Today и Egoiste.

«Почти все производители заявляют, что в упаковках – стопроцентная арабика (в маркировке «Жокея» вид кофе не указан)», — говорится в сообщении.

Как отметили специалисты, цвет практически всех образцов варьируется от коричневого до темно-коричневого, однако кофе марки Today оказался слишком темным. Что касается аромата, то не понравился он экспертам только у «Московской кофейни на паяхъ» — в нем определили неприятные «сухую пыль и дерево».

В Росконтроле сочли горьким кофе «Жокей», а Movenpick, по их словам, отличается повышенной кислотность, передает «ФедералПресс». Высоко оценили специалисты вкусовые качества кофе Egoiste — им понравился сливочный привкус с нотками сухофруктов и молочного шоколада.

Согласно ГОСТу, в натуральном жареном кофе должно быть не менее 0,7% кофеина в пересчете на сухое вещество. В образце Jardin его оказалось всего 0,25%. К остальным образцам замечаний нет, их рекомендовали к покупке.

«Самую высокую дегустационную оценку заработал Egoiste, самую низкую – «Московская кофейня на паяхъ», — заключили в Росконтроле.

Ранее американские ученые выяснили, что ежедневное употребление кофе снижает риск возникновения серьезных заболеваний, например, онкологических и сахарного диабета. Кроме того, напиток улучшает состояние кровеносных сосудов, уменьшает риск возникновения атеросклероза, способствует улучшению состояния при болезнях Альцгеймера и Паркинсона.

Кофейная гуща может использоваться в качестве наружного средства, к примеру, скраба против целлюлита.