Роскачество рассказало, как уберечь детей от компьютерной зависимости

Москва, 7 февраля. Эксперты Роскачества рассказали, как уберечь детей от компьютерной зависимости. Специалисты организации посоветовали не прививать любовь к гаджетам с раннего возраста и ограничивать время нахождения за компьютером.

В Роскачестве отметили, что чем раньше ребенок начнет приобщаться к компьютерным играм, тем выше вероятность, что в будущем у него разовьется зависимость. Эксперты рекомендовали внимательно следить, во что играют дети. Лучше всего, если младшее поколение будет увлекаться развивающими играми.

«Агрессивные игры с ненормативной лексикой и жестокими сюжетами пробуждают в ребенке деструктивное поведение», — подчеркнули специалисты.

По словам экспертов Роскачества, первым шагом к зависимости является нахождение ребенка за компьютером более двух часов в день. Специалисты посоветовали договариваться с сыном или дочерью по поводу того, сколько времени они могут проводить с гаджетом, например, разрешать играть в течение часа после сделанных уроков.

Также в Роскачестве рекомендовали записать ребенка в какой-либо кружок или секцию, чтобы у него оставалось мало времени на компьютерные игры. Кроме того, эксперты призвали родителей самим не проводить много времени с гаджетами, чтобы не подавать плохой пример. Если перечисленные советы не помогают, необходимо отвести ребенка к психологу.

Ранее ученые выяснили, что у детей, проводящих много времени с гаджетами, повышается риск развития ожирения.