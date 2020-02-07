Москва, 7 февраля. Американский президент Дональд Трамп опубликовал ролик, высмеивающий спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси. Пост он написал в своем Twitter.

Несколько неоднозначных эпизодов произошло во время выступления Трампа в конгрессе. Выступление главы государства о положении дел в США перед сенаторами и членами палаты представителей является традиционным ежегодным обращением. В ходе него соблюдается ряд принятых президентом и парламентариями процедур. Одна из них предполагает, что глава государства перед выступлением передает текст своего доклада вице-президенту США, находящемуся на должности председателя сената, а также спикеру палаты представителей. Обычно это сопровождается рукопожатием, именно так это произошло год назад.

В 2020 году Трамп не стал отходить от традиций и передал папки с речью вице-президенту Майку Пенсу, а также спикеру палаты Нэнси Пелоси. При этом Пелоси потянула руку Трампу, чтобы пожать, а президент отвернулся и встал на место для своего выступления. Кроме того, обычно спикер палаты перед выступлением президента представляет его речь, начиная со слов: «Для меня большая честь…». В этом раз Пелоси ограничилась коротким предложением и сказала: «Члены конгресса, президент Соединенных Штатов!».

После выступления американский лидер также не стал пожимать руки Пенсу и Пелоси и просто направился к выходу. При этом Пелоси порвала несколько бумаг на столе, на котором до того лежал текст речи президента.

Позже Пелоси назвала речь Трампа «дрянной».

Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео. Трамп опубликовал в социальной сети ролик, который называется «Мощные американские истории, разорванные в клочья Нэнси Пелоси». Оно смонтировано из съемки выступления Трампа в конгрессе.

При этом кадры его обращения к американским военным сопровождаются перебивками, на которых спикер разрывает листы с речью главы государства.