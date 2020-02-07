Абэ хочет превратить Курилы в «острова дружбы»

Токио, 7 февраля. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ хочет решить вопрос с «северными территориями», так Токио называет Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, и заключить с Россией мирный договор, чтобы превратить их в «острова дружбы».

«Важно, прежде всего, чтобы между японским и российским народом укреплялись отношения доверия и дружбы, чтобы четыре острова стали островами дружбы», — объявил Абэ.

Премьер-министр счел ненормальным отсутствие мирного договора между Токио и Москвой на протяжении более 70 лет, в то время как на Курильских островах реализуется совместная экономическая деятельность.

Глава МИД Японии Мотэги Тосимицу добавил, что Токио намеревается в 2020 году расширить отрасли совместного сотрудничества на островах. По его словам, переговоры для поиска взаимоприемлемого решения вопроса он ведет с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Правительство и впредь будет вести диалог с Россией для решения территориальной проблемы и заключения мирного договора», — добавил он.

Напомним, после окончания Второй мировой войны было составлено двустороннее мирное соглашение между странами, однако тогда Советский Союз не стал его подписывать. Вопрос затрудняется территориальными претензиями Японии: Токио считает, что острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи должны принадлежать японской стороне на основе Трактата о торговле и границах 1855 года. В Москве же не раз подчеркивали, что российский суверенитет над территориями не обсуждается.

В ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в 2018 году президент РФ Владимир Путин выступил с предложением заключить мирный договор без предварительных условий и решить все спорные вопросы после подписания документа. Абэ в ответ подтвердил заинтересованность Токио. Документ, однако, до сих пор не подписан.