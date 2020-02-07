Стало известно, на кого учились Бузова, Светлаков, Мартиросян, Галустян

Москва, 7 февраля. Названы профессии, на которых изначально учились знаменитые российские артисты. Так, например, певица и телеведущая Ольга Бузова закончила вуз с дипломом географа, а юморист и актер Сергей Светлаков планировал стать экономистом-железнодорожником.

По информации издания Teleprogramma.pro, Ольга Бузова окончила школу с серебряной медалью и поступила на географа. Вуз она закончила с красным дипломом, однако со второго курса она уже активно участвовала в съемках «Дома-2».

В свою очередь Сергей Светлаков с детства мечтал стать спортсменом, и даже играл в гандбол. Однако родители настояли, чтобы сын получил образование. Поэтому будущий актер выучился на экономиста на железнодорожном транспорте в Университете путей и сообщений. Именно во время обучения в вузе он начал заниматься КВН, что стало началом его карьеры.

Другой юморист, Михаил Галустян, по требованию мамы-медика получил в свое время специальность фельдшера-акушера международного класса. Однако сам артист признался, что роды ему принимать не приходилось. Тем не менее, медицинские знания пригодились ему не раз в экстренных случаях.

Российская телеведущая, «Мисс Вселенная» и фотомодель Оксана Федорова в юности наравне с мальчиками училась в школе милиции. Данной училище она окончила с красным дипломом и даже на протяжении трех лет работала следователем, а также продолжила учится в Академии МВД РФ. Однако потом она решила начать карьеру модели.

Очередной юморист Гарик Мартиросян по диплому, полученному в Ереванском медицинском университете, является неврологом-психотерапевтом. Как поясняет артист, на получении специальности настоял отец.

Мартиросян также три года проработал в больнице. По его словам, это его устраивало, однако потом он решил посвятить свою жизнь КВН и переехал в Москву.

Напомним, ранее стало известно, что эстрадные звезды России получают примерно такие же пенсии, как и остальные жители страны. Как сообщает «Газета.ru», средний размер выплат от государства у них составляет в России всего 14 тысяч рублей.