Поклонники Седоковой раскритиковали ее за откровенное фото

Москва, 7 февраля. Бывшая участница «золотого» состава поп-группы ВИА Гра, певица Анна Седокова выложила в Сети откровенный снимок. Она написала пост в социальной сети Instagram.

Седокова имеет в социальной сети пять миллионов подписчиков и почти десять тысяч публикаций. Очередной пост певица сопроводила фотографией без трусов. Седокова изображена в одном бюстгальтере, она сидит, выставляя обнаженное бедро. Певица в комментарии рекламирует косметику, которая может помочь молодым мамам восстановить кожу после родов.

При этом поклонников заинтересовала не столько реклама крема, сколько отсутствие трусов на певице.

«По ходу тело меняется, а голова глупеет. Косички, томно открытый рот, «наивный взгляд», демонстрация отсутствия белья. Аня, странно смотришься!» — написала одна из подписчиц.

«А что в трусах была бы менее эффективная реклама?» — просили поклонники.

Ранее юморист с телеканала ТНТ Антон Шастун опубликовал в своем Instagram-аккаунте кадр со съемок нового сезона шоу «Импровизация». На снимке кроме самого комика запечатлена певица Анна Седокова, которая ранее опубликовала такое же фото, но, как оказалось, с сильной коррекцией.

На снимке, опубликованном Шастуном, на лице певицы видны естественные неровности, а тон кожи более темный. Однако на том же самом снимке, опубликованном в Instagram Седоковой, лицо исполнительницы заметно обработано. Тон и текстура кожи выровнена, а снимок выглядит более «студийно».