Продюсер Матвиенко даст концерты в Москве в честь своего 60-летия

Москва, 7 февраля. Известный российский продюсер и композитор Игорь Матвиенко даст два концерта в Москве в честь своего юбилея. 6 февраля музыканту исполнилось 60 лет.

Как рассказал сам Матвиенко, концерты, приуроченные к его юбилею, пройдут 22 и 23 февраля в «Крокус Сити Холле». В первом концерте примут участие исполнители, с которыми продюсер сотрудничал и которым писал песни. А в День защитника Отечества на сцене выступит продюсируемая Матвиенко группа «Любэ».

В день юбилея композитор и работающая с ним группа «Фабрика» представили новую песню «Мама молодая».

«К юбилею сам себе сделал подарок: мы с группой «Фабрика» записали песню и сняли клип «Мама молодая», который посвящен всем мамам, включая мою», — поделился Игорь Матвиенко с ТАСС.

Продюсерский центр Матвиенко сотрудничает со многими известными исполнителями. Помимо уже упомянутых групп «Любэ» и «Фабрика», с юбиляром работают «Иванушки Int.», Виктория Дайнеко, «Корни» и другие. Сам Матвиенко при этом называет себя «композитором, который в свободное от сочинительства время занимается продюсированием». Он отметил, что термин «продюсер» люди часто понимают неправильно, считая, что это человек, который занимается лишь раскруткой музыкантов. Матвиенко утверждает, что продюсер — это персона, создающая музыкальный продукт и являющаяся «духовником» для артиста.

«Даже если артист пишет сам, ему нужны совет и опытные руки», — подытожил юбиляр.

Ранее Игорь Матвиенко назвал причины смерти бывших солистов «Иванушек» Игоря Сорина и Олега Яковлева. Композитор сообщил, что артисты вели неправильный образ жизни.