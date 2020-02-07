«Эвотор» назвал российские регионы с самой дорогой и самой дешевой водкой

Москва, 7 февраля. Эксперты назвали российские регионы с самой дорогой и самой дешевой водкой. Исследование было проведено IT-компанией «Эвотор». Отмечается, что для анализа использовали данные 600 тысяч онлайн-касс по всей России с января 2019 по январь 2020 года.

Как уточнили специалисты, дороже всего 0,5 литра водки стоит на Чукотке. Бутылка спиртного обойдется там за 461 рубль. Чуть дешевле, 458 рублей, водка в Якутии. Цена на водку сильнее всего увеличилась за год на Ставрополье — на 18%. Водку можно там приобрести за 299 рублей.

Как пишет РИА Новости, самая дешевая водка в Удмуртии — за 241 рубль. За год цена спиртного напитка снизилась в Ненецком автономном округе (на 13,9%, до 345 рублей), в Забайкальском крае (на 12,9%, до 288 рублей) и Оренбургской области (на 4,2%, до 279 рублей).

Ранее эксперты из Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя назвали список из пяти регионов РФ, которые являются лидерами по употреблению водки. Примечательно, что среди них оказались арктические районы.

Составленный рейтинг формировался на основании статистики Росалкогольрегулирования, в которой учитывались легальные продажи водки.

Лидером топа оказалась Сахалинская область. По данным аналитиков, там за год на одну душу населения приходится 12 литров алкоголя. Далее следует Магаданская область, где один житель покупает в общем около 11,4 литра водки. Тройку замыкает Республика Коми с показателем 10,6 литра. Четвертой следует Чукотка, где, по статистике, в среднем один человек потребляет 10 литров водки, и Республика Карелия с 9,6 литра.