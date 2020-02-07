Москва, 7 февраля. Поклонники обнаружили серьезную «лазейку» в сюжете последнего сезона сериала «Игра престолов», которая могла бы заметно изменить ход событий.

Отмечается, что в телешоу по мотивам книги «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина драконье стекло обладает свойствами, способными убить Белых Ходоков. По данным издания Independent, в заключительном сезоне Джон Сноу, которого играет Кит Харингтон, находит его месторождение во время визита в родовое гнездо Дейнерис (роль играет Эмилия Кларк).

Поклонники нашли «лазейку» в сюжете сериала «Игра престолов». Они объяснили, что стекло помогает сражаться с Королем Ночи, так как используется для производства оружия. Пользователи Reddit отметили, что из него можно было бы делать стрелы, которые очень помогли бы в битве с Белыми Ходоками.

В январе поклонники раскритиковали американского писателя Джорджа Мартина за анонс выхода книги, который он опубликовал в своем Twitter-аккаунте. Так, 71-летний фантаст в социальной сети сообщил, что книга «Пламя и кровь», которая легла в основу сюжета телевизионного сериала «Дом дракона», появится на американских прилавках 5 мая этого года. Кроме того, книга выйдет в Канаде и Британии.

Пользователи Сети негативно восприняли сообщение и обрушились на писателя с критикой, потому что ждали новостей о работе над шестым изданием из цикла «Песнь льда и пламени» под названием «Ветра зимы».

Другие комментаторы заверили, что не потратят ни единого цента до публикации «Ветров зимы».

Напомним, в сентябре 2019 года телеканал HBO запустил в производство тестовую серию сериала-приквела по вселенной «Игры престолов». Как сообщало издание The Verge, проект получил название «Дом дракона».