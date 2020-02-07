Возможные санкции США против «Роснефти» прокомментировал Лавров. События дня. ФАН-ТВ

США заявили о ликвидации террориста Один из лидеров запрещенной в России организации «Аль-Каида» Касима ар-Рими уничтожен. Столь громкое заявление вновь прозвучало от американского лидера Дональда Трампа. По словам президента, боевика ликвидировали в Йемене в ходе контртеррористической операции. Фэйк-ньюс и очередной предвыборный пиар-ход? В прошлом году Трамп также громогласно заявлял о ликвидации главаря запрещенного в нашей стране «Исламского государства» аль-Багдади. Но реальных доказательств этого США не предоставили. Лишь показали сомнительное видео, которое напоминает театрализованную постановку.

Лавров прокомментировал угрозы США Мексика может ввести безвизовый режим с Россией. Этот вопрос обсудили главы МИД двух стран Сергей Лавров и Марсело Эбрард. Российский министр напомнил, что у большей части государств Латинской Америки и Карибского региона уже есть соглашения с Москвой о безвизовом сообщении. Также во время рабочего визита Лавров прокомментировал угрозы США в адрес «Роснефти». Белый дом планирует ввести санкции из-за сотрудничества России с Венесуэлой. Как отметил глава МИД, наша страна привыкла к подобным выходкам американцев.

Лондон отменит санкции против Москвы? Торговые санкции в отношении России планируют снять в Великобритании. В частности, это коснется антидемпинговых пошлин на фольгу, металлические и чугунные трубы. Исключить некоторые пункты из «черного списка» Лондон собирается после окончания переходного периода Brexit. На торговое сближение Британия решилась после выхода из Евросоюза. Сейчас страна договаривается с другими государствами о форматах сотрудничества. Некоторые члены ЕС беспокоятся, что Лондон наладит связь с Москвой, некоторые же российские политики уверены, что Королевство продолжит «плясать под дудку» США.