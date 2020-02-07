Иностранцы смогут получать гражданство России без отказа от имеющегося

Москва. 7 февраля. Процедуру получения российского гражданства могут упростить благодаря отмене положения в законодательстве, согласно которому иностранцы обязаны отказываться от имеющегося у них гражданства для получения паспорта РФ.

Отмечается, что будет упрощена процедура получения гражданства иностранцами. Как пишет «Коммерсант», граждане других государств смогут получать паспорт РФ, не отказываясь от уже имеющегося документа. В правительстве РФ подтвердили информацию о готовящихся изменениях. В кабинете министров уточнили, что речь идет о том, чтобы признать утратившим силу пункт «г» части первой статьи 13 закона «О гражданстве РФ».

В январе стало известно, что граждан Украины и Белоруссии освободят от языкового теста, который сейчас является обязательным при оформлении российского паспорта. Об этом рассказала глава ГУ по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

Также Казакова уточнила, что управление намеревается упростить процедуру получения гражданства РФ для жителей Украины, Молдавии, Казахстана и Белоруссии. По ее словам, число представителей этих государств, желающих оформить российский паспорт, постоянно увеличивается.

Ранее Казакова назвала количество жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), получивших российское гражданство в 2019 году. В Ростове-на-Дону функционирует отдельное подразделение, которое принимает документы на оформление гражданства от жителей Донбасса.

Напомним, в октябре 2019 года трудовой стаж для получения иностранцами гражданства РФ сократился втрое.