Ученые из Медицинского колледжа Олбани в США нашли способ замедлить старение мозга

Вашингтон, 7 февраля. Ученые из Медицинского колледжа Олбани в США выявили тип иммунных клеток, которые накапливаются в стареющем мозге. Активация этих клеток может облегчить потерю когнитивных способностей, говорится в результатах работы американских исследователей, опубликованных журналом Journal of Experimental Medicine.

Ученые выяснили, что врожденные лимфоидные клетки второй группы (ILC2s) могут замедлить старение мозга. Данные клетки, участвующие в процессах регенерации, есть в некоторых тканях тела, однако, по словам исследователей, раньше не было известно, что ILC2s распространены в центральной нервной системе (ЦНС). Также не было информации о реакции этих клеток на старение.

Ученые изучили молодых и старых мышей и установили, что с возрастом ILC2s накапливаются в сосудистом сплетении, производящем спинномозговую жидкость. Оно расположено около гиппокампа, играющего основную роль в когнитивных процессах.

У пожилых мышей концентрация ILC2s в сосудистом сплетении в пять раз превышала аналогичные показатели молодых грызунов. Также данные клетки в большом количестве были обнаружены в этой области мозга у людей в возрасте.

Американские ученые выяснили, что ILC2s у старых мышей находятся в дремлющем состоянии. Используя цитокин интерлейкин 33 (IL-33), исследователи активировали клетки, после чего те начали воспроизводить белок, стимулирующий образование нейронов и продление их жизни. В итоге во время когнитивных тестов грызуны продемонстрировали лучшие результаты, чем до эксперимента.

Ранее журнал Scientific Reports назвал основные причины преждевременного старения мозга. Издание опубликовало результаты работы калифорнийских ученых, изучивших влияние вредных привычек на этот процесс.