Авиаудары по Дамаску нанесли израильские истребители F-16

Дамаск, 7 февраля. Истребители F-16 ВВС Израиля нанесли восемь ударов по пригороду сирийской столицы. Об этом сообщает российское Министерство обороны.

Сообщается, что военные самолеты выпустили восемь ракет класса «воздух-земля» в ночь со среды на четверг, 7 февраля. При этом истребители не заходили в воздушное пространство республики. Сирийская система ПВО начала оборону и открыла огонь по ракетам, которые выпустили израильские истребители.

Представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков уточнил, что в этот момент к посадке в аэропорту Дамаска готовился пассажирский лайнер Airbus-320 на борту которого находились 172 человека. Лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров и работе автоматизированной системы управления воздушным движением гражданский самолет удалось вывести из опасной зоны поражения сирийской ПВО.

Использование авиалайнеров для блокирования ответных действий генерал Конашенков назвал «характерной чертой ВВС Израиля». Представитель Минобороны РФ также обратил внимание, что пассажирские самолеты Сирии летают в известных эшелонах высоты и хорошо заметны израильскими РЛС.