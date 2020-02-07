Едва не попавший под обстрел Израиля лайнер сел на авиабазе «Хмеймим» в Сирии

Дамаск, 7 Февраля. На российской авиабазе «Хмеймим» приземлился пассажирский лайнер, который едва не попал под обстрел, совершенный израильскими истребителями. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Представить Минобороны РФ Игорем Конашенковым уточнил, что на борту пассажирского лайнера Airbus-320 находились 172 пассажира. Самолет совершал перелет из Тегерана в Дамаск и едва не оказался в зоне смертельного зенитного ракетно-артиллерийского огня сирийских ПВО, отражавших атаку израильских истребителей.