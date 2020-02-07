Роспотребнадзор рассказал, что защититься от коронавируса поможет гигиена и физкультура

Москва, 7 февраля. Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора выпустил ряд информационно-просветительских материалов, рассказывающих как правильно защититься от коронавирусной инфекцией, которая бушует в Китае и распространяется по остальным странам мира.

По информации специалистов, кроме мытья рук и использования медицинской маски, гражданам необходимо правильно питаться, высыпаться и проводить дома влажную уборку. Для защиты организма эксперты также советуют избегать контакта с заболевшими, чаще проветривать комнату, не трогать глаза и рот грязными руками.

«В окружающей среде вирусы остаются живыми дольше двух часов. Симптомы заболевания: высокая температура, головная боль, усталость, кашель, чихание, заложенность носа и насморк, першения и боль в горле, покраснение глаз», – говорится в инфографике Роспотребнадзора.

Сообщается, что наиболее тяжело болезнь переносят дети до двух лет, младенцы и пожилые люди. Кроме того, наиболее осторожными стоит быть тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой, диабетом и имеет ослабленный иммунитет.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее ученые выяснили, что возбудителем эпидемии стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. В настоящее время количество зараженных новым китайским коронавирусом достигает 31 тысячи человек. Зафиксированы более 638 летальных исходов. Случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в большинстве стран мира.

Как сообщает «Газета.ru», ранее китайские ученые сделали заявление, что по непонятным причинам новый вирус не передается детям. До последнего времени сообщалось лишь о нескольких случаях заражения коронавирусом маленьких детей, причем не у всех из них наблюдались симптомы.