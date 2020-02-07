Новое шоу Собчак «Док-Ток» уличили в плагиате

Москва, 7 февраля. Редакция телеканала RTVI заявила, что программа «Док Ток» с форматом, аналогичным новому шоу Ксении Собчак на Первом канале, выходит в эфир с сентября прошлого года.

Во вторник Первый канал анонсировал выход в эфир нового шоу «Док-Ток», ведущими которого станут Ксения Собчак и Александр Гордон. Концепция программы подразумевает обсуждение в студии социальных драм и резонансных историй.

Как сообщается на сайте телеканала RTVI, шоу с аналогичным названием, отличающимся лишь отсутствием дефиса, существует в их эфире уже почти полгода.

«Первый не был первым: премьера программы Doc Talk («Док Ток») состоялась 9 сентября 2019 года. И не на Первом канале, а на RTVI. И не с Собчак и Гордоном, а с Никитой Тихоновым-Рау и Ольгой Арлаускас. В остальном релиз Первого канала верный. Это программа о том, что волнует каждого. Программа про человеческие истории, социальные проблемы и драмы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ведущие «Док Ток» — семейная пара, получившая немало наград за работу над документальными фильмами. Тихонов-Рау и Арлаускас сами ищут истории, о которых рассказывают в эфире, и лично приглашают в студию экспертов.

«Первый канал анонсировал премьеру, абсолютно аналогичную формату RTVI. Полностью. Двое ведущих — мужчина и женщина, обсуждения человеческих историй и даже название один в один», — резюмирует RTVI.

По словам Собчак, подготовка к запуску «Док-Ток» на Первом канале продолжалась в течение нескольких лет. В эфире шоу должно было появиться осенью 2019 года, но затем премьеру перенесли.