Роскосмос успешно вывел 34 спутника OneWeb на целевые орбиты

Москва, 7 февраля. Российская госкорпорация Роскосмос успешно запустила с космодрома «Байконур» ракету-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», выведя на целевые орбиты 34 аппарата спутниковой системы связи OneWeb.

Пуск состоялся сегодня ночью в 00.42 по московскому времени. Головная часть штатно отделилась от третьей ступени носителя спустя 562 секунды. Последовательное отделение девяти групп космических аппаратов от разгонного блока также прошло в соответствии с расчетами.

Запуски спутников планируется осуществлять с космодромов «Байконур», «Восточный» и из Гвианского космического центра.

Получено подтверждение успешного отделения всех 34 спутников связи #OneWeb от разгонного блока «Фрегат»! Они выведены на целевые орбиты ????????

All 34 OneWeb communications satellites successfully separated from The Fregat upper stage ???????? pic.twitter.com/OZWAgdiddv