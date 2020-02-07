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Роскосмос успешно вывел 34 спутника OneWeb на целевые орбиты

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Роскосмос успешно вывел 34 спутника OneWeb на целевые орбиты

Москва, 7 февраля. Российская госкорпорация Роскосмос успешно запустила с космодрома «Байконур» ракету-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», выведя на целевые орбиты 34 аппарата спутниковой системы связи OneWeb.

Пуск состоялся сегодня ночью в 00.42 по московскому времени. Головная часть штатно отделилась от третьей ступени носителя спустя 562 секунды. Последовательное отделение девяти групп космических аппаратов от разгонного блока также прошло в соответствии с расчетами.

«Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. Орбитальная группировка будет состоять из 18 плоскостей по 36 аппаратов в каждой», – сообщает Роскосмос.

Запуски спутников планируется осуществлять с космодромов «Байконур», «Восточный» и из Гвианского космического центра.

Отмечается, что первые шесть спутников были запущены еще в феврале прошлого года. В общей сложности планируется развернуть на околоземной орбите около 600 аппаратов и начать их коммерческое использование в 2020 году.

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Источник: Роскосмос
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