Врач-диетолог Прунцева порекомендовала есть семечки «для красоты»

Москва, 7 февраля. Врач-диетолог ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Тамара Прунцева рассказала, что разумное употребление сушеных семян подсолнечника может благоприятно сказаться на здоровье человека.

По ее словам, главное достоинство семечек — высокое содержание в них витамина Е, защищающего клетки человеческого организма от преждевременного старения.

«Я бы рекомендовала употреблять семечки, поскольку в них содержится колоссальное количество витамина Е. Он нужен нам для красоты. Он улучшает кожу, волосы и ногти. Также семечки полезны для поддержания костной ткани, поскольку в семенах содержится медь», — пояснила Прунцева.

Диетолог призвала к умеренному потреблению семян подсолнечника, напомнив, что они не только богаты полезными веществами, но еще и очень калорийны.

«В 100 граммах сырых семечек содержится 600 калорий, а в жареных — 700. Людям с избыточной массой тела надо с большой осторожностью употреблять семечки и в небольшом количестве», — предупредила она.

Кроме того, есть ряд противопоказаний к потреблению семечек. Их нужно полностью исключить из рациона при панкреатите, а также при болезни Вильсона — Коновалова, когда в организме нарушен обмен меди и медьсодержащих белков.

Отметим, сырые или слегка подсушенные семена подсолнуха намного полезнее жареных. Все нужные вещества из них хорошо усваиваются в организме, а сами семечки благоприятно влияют на здоровье желудочно-кишечного тракта.

Специалисты рекомендуют съедать не более 100 граммов семечек за один день, средняя норма потребления не должна превышать 50 граммов в день.