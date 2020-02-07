Москва, 7 февраля. Директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян предупредил, что теплая зима может привести к исчезновению комаров.

В интервью «Известиям» ученый сообщил, что во время аномально теплой зимы комары просыпаются, но в дальнейшем погибают, поскольку не могут найти пропитания. Это в свою очередь может сказаться на популяции рыб, поскольку личинки кровососущих насекомых являются важной частью их рациона.

«Беспокоиться стоит о мальках и головастиках, для которых личинки комаров являются существенной частью рациона. Приплод может сократиться, а уменьшение рыбного стада проявится с временным лагом в полгода или год», — рассказал Данилов-Данильян.

Одной из наиболее серьезных проблем 2020 года ученый назвал отсутствие ледостава — во многих российских регионах традиционно замерзающие водоемы практически не покрыты льдом. Эколог связывает происходящее с глобальным потеплением и считает, что теплые зимы могут нарушить баланс экосистемы.

«Любая экосистема любит стабильность, условия, к которым она привыкла. Через 50, а скорее через 100 лет система приспособится именно к этим условиям. Но когда стабильность нарушается именно в конкретный момент, это сказывается на организмах», — отметил ученый.

Данилов-Данильян высказал мнение, что нарушение баланса экосистемы может привести в будущем к бурному размножению рыбы. Специалисты считают это явление неблагоприятным и предупреждают, что природа тем или иным способом избавится от лишних особей.