Количество заразившихся пассажиров лайнера Diamond Princess увеличилось втрое

Токио, 7 февраля. На круизном судне Diamond Princess, вставшем на рейд около японского порта Йокогама, увеличилось количество зараженных новым типом коронавируса 2019-nCoV. Если ранее сообщалось о 20 пассажирах, сейчас речь идет о 61 больном.

О распространении заболевания заявил местный телеканал NHK со ссылкой на информацию японского министерства здравоохранения, сообщает РИА Новости.

Напомним, лайнер вышел из японского порта Йокогама 20 января и проследовал по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава. Пассажиры судна должны были уже возвращаться домой, однако стало известно, что 80-летний житель Китая, который в Гонконге сошел на берег, был заражен новым типом коронавируса.

Позже некоторые пассажиры Diamond Princess пожаловались на недомогание, поэтому власти Японии приняли решение задержать лайнер на рейде и обследовать 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа, которые находятся на борту.

Вместе с тем у россиян, по последней информации, находящихся на борту круизного лайнера, новый тип коронавируса диагностирован не был.