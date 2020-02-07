Новый бюджетный смартфон от Realme может стать конкурентом для Redmi 9A от Xiaomi

Москва, 7 февраля. Компания Realme представила свой новый смартфон, который может стать конкурентом популярных бюджетных устройств от китайской фирмы Xiaomi. Все дело в том, что гаджет показывает высокую работоспособность при низкой стоимости.

Смартфон Realme C3 позиционируется как главный соперник Redmi 9A. Известно, что телефон имеет 6,5-дюймовый экран и процессор MediaTek Helio G70. Покупатели смогут выбрать между двумя комплектациями смартфона. У одной будет 3 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта встроенного накопителя. Вторая же версия получит 4 гигабайта ОЗУ и 64 гигабайта встроенной памяти.

Камера на смартфоне сдвоенная, разрешением 12 Мп. Аккумулятор 5 тысяч мАЧ, однако Realme C3 получил функцию обратной проводной зарядки. То есть, смартфон можно будет использовать как портативный аккумулятор и подзаряжать другие устройства, сообщает профильный портал iXBT.

По словам разработчиков, без подзарядки смартфон сможет проработать в режиме ожидания 30 дней, в режиме разговора 439 часов, а в режиме воспроизведения видео на YouTube более 20 часов.

Цена устройства составит от $98, до $122, то есть от 6 200 до 7 700 рублей.

Напомним, ранее аналитики составили список лучших гаджетов прошедшего десятилетия. В тройку лучших смартфонов вошли Samsung Galaxy, iPhone и линейка Redmi Note от Xiaomi. Японская техника отличилась инновационной функцией беспроводной зарядки, американцы дисплеем Retina и фронтальной камерой, а китайская фирма высоким качеством сборки в сочетании с низкой ценой, сообщает «Газета.ru».