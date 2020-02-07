Депутат бундестага Эрнст заявил, что США нет дела до Украины

Берлин, 7 февраля. Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что аргументация США о защите украинских интересов по «Северному потоку — 2» не имеет отношения к истинным целям Вашингтона.

Ранее в немецких СМИ появились сообщения о том, что США могут ввести новые санкции против проекта «Северный поток — 2», если Россия попытается завершить строительство газопровода. Как сообщает РИА Новости, ограничения могут быть введены уже в марте против инвесторов или компаний, которые будут принимать российский газ.

«Действия американцев достигли уровня, когда это невыносимо. Необходимо противодействовать этому со всеми вытекающими последствиями. Мы не штат США, Европа тоже им не является. Мы суверенная страна, которая самостоятельно определяет свою политику, в том числе энергетическую. США ставят под сомнение этот суверенитет», — сказал Эрнст.

Депутат отметил, что в качестве контрмеры могут быть введены штрафные тарифы на газ, который Соединенные Штаты поставляют в страны Евросоюза. По его словам, проблема должна обсуждаться на европейском уровне.

Парламентарий напомнил, что Вашингтон противостоит реализации проекта «Северный поток — 2» под предлогом оказания помощи Украине. Эрнст считает, что это лишь прикрытие для защиты США собственных интересов.

«США нет дела до Украины, речь идет однозначно о собственных экономических интересах. РФ и Украина договорились о транзите газа, но разрядки не последовало. США хотят поставлять свой газ в Европу, поэтому они пытаются разрушить успешные для Германии и России торговые отношения», — добавил он.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. Против его реализации активно выступают Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа в ЕС, а также США, которые рассматривают Европу в качестве перспективного рынка для сбыта собственного сжиженного природного газа. Вашингтон называет «Северный поток — 2» «угрозой» энергобезопасности на европейском континенте.

Россия неоднократно заявляла, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом, направленным на бесперебойное снабжение потребителей недорогим и качественным топливом, указывая, что ввод его в строй не предполагает прекращения транзита газа через Украину.

Как пишет «Газета.ру», Германия ожидает, что запуск газопровода «Северный поток — 2» состоится на позднее первого квартала 2021 года.