Трамп заявил об уничтожении одного из лидеров «Аль-Каиды»

Вашингтон, 7 февраля. Президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении одного из лидеров террористической группировки «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ) Касима ар-Рими.

По словам Трампа, ар-Рими якобы был ликвидирован в ходе контртеррористической операции в Йемене.

«Соединенные Штаты провели контртеррористическую операцию в Йемене, в результате которой был ликвидирован Касим ар-Рими, основатель и лидер «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове», — говорится в заявлении.

По словам американского президента, «уничтожение» террориста нанесло удар по «Аль-Каиде» и «приблизило к искоренению угроз от этой группировки для национальной безопасности США».

«Мы продолжим выслеживать и уничтожать террористов, которые стремятся причинить нам вред», — подчеркнул Трамп.

Напомним, в октябре прошлого года глава Белого дома заявил, что американские военные якобы ликвидировали главаря «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. При этом Вашингтон не представил никаких доказательств случившегося, утверждая, что террорист взорвал себя с помощью «пояса смертника», а его останки в дальнейшем «были выброшены в море».

В Минобороны РФ сообщили, что в период проведения «операции» по ликвидации аль-Багдади американские военные не согласовывали с Россией действия в воздушном пространстве над зоной деэскалации в Идлибе, где якобы скрывался террорист. Российские военные не зафиксировали активность авиации США в этом районе в данный период.

Как пишет «Газета.ру», во вторник в Ираке был задержан двоюродный брат аль-Багдади Ибн Халдун, признательные показания которого могут дискредитировать действия США на Ближнем Востоке.

1 Организация запрещена на территории РФ.