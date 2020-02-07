Коронавирус могут включить в российский мониторинг коллективного иммунитета

Москва, 7 января. Новый штамм коронавируса, который возник в Китае, может быть включен в систему всероссийского мониторинга коллективного иммунитета «Монитор-Био» наравне с такими заболеваниями, как краснуха и туберкулез. Над данной системой в настоящее время работает НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Сообщается, что «Мониторинг-Био» позволит контролировать уровень сопротивляемости болезням у жителей разных регионов. Кроме того, данные медицинских исследований смогут скорректировать календарь профилактических прививок.

В пилотном режиме система действует уже второй год в девяти регионах страны. Анализы и персональные данные берутся у добровольцев. Однако полное внедрение мониторинга коллективного иммунитета планируют завершить во второй половине текущего года, сообщают «Известия».

По словам заведующего лабораторией механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Владимира Гущина, если коронавирус до того момента сохранит свою актуальность как эпидемиологический фактор, то он обязательно будет включен в комплекс мониторинга.

«Не исключено, что коронавирус станет чем-то обыденным, вроде кори, и мы будем прививаться от него. Если иммунитет окажется нестойким, то возможна повторная вакцинация. Чтобы это определить, и потребуется мониторинг коллективного иммунитета», – объяснил Гущин.

О вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, стало известно в конце прошлого года. Первые случаи заражения были зафиксированы в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 20 тысяч человек, свыше 490 умерли. Еще один смертельный исход зафиксирован на Филиппинах.