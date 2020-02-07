Комик Шастун показал фото Седоковой без фотошопа

Москва, 7 февраля. Юморист с телеканала ТНТ Антон Шастун опубликовал в своем Instagram-аккаунте кадр со съемок нового сезона шоу «Импровизация». На снимке кроме самого комика запечатлена певица Анна Седокова, которая ранее опубликовала такое же фото, но, как оказалось, с сильной коррекцией.

На снимке, опубликованном Шастуном, на лице певицы видны естественные неровности, а тон кожи более темный. Однако на том же самом снимке, опубликованном в Instagram Седоковой, лицо исполнительницы заметно обработано. Тон и текстура кожи выровнена, а снимок выглядит более «студийно».

Пользователи социальной сети уже заметили разницу между фотографиями.

«Аня, конечно, красотка, но вот что значит чужой Instagram. У нее совсем иначе она выглядит», «Такая Седокова нам нравится! Натурель», – комментирую подписчики юмориста.

Напомним, ранее Седокова опубликовала совместную фотографию со своим молодым человеком – латвийским баскетболистом «Химок» Янисом Тиммой. По словам девушки, спортсмен настолько ей дорожит, что после сложной игры приехал к ней. Вместе с тем, у спортсмена есть жена и годовалый ребенок. Сама же Седокова была замужем трижды и от каждого супруга у нее есть дети, пишет «Газета.ru».