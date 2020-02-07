Небензя заявил, что Россия не позволит вбивать клинья в сотрудничество с Турцией по Сирии

Нью-Йорк, 7 февраля. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия работает с Турцией по снижению напряженности в Идлибе и не позволит вбивать клинья в усилия Астанинского формата.

Это заявление прозвучало на внеочередном заседании Совбеза ООН, созванном по инициативе США, Великобритании и Франции для обсуждения ситуации в Идлибе.

«В связи с эскалацией обстановки мы продолжаем взаимодействие с Турцией в интересах снижения напряженности. Производятся соответствующие контакты между президентами, министерствами иностранных дел, политическими и военными ведомствами. Такое взаимодействие продолжим и дальше и никому не позволим вбивать в него клинья», — сказал Небензя.

Постпред подчеркнул, что сотрудничество в рамках Астанинского формата по продвижению политического процесса в Сирии в партнерстве с Турцией и Ираном будет также продолжено.

Как сообщает Минобороны РФ, незаконные вооруженные формирования в Сирии за минувшие сутки провели более 30 обстрелов в провинциях Латакия, Хама и Идлиб, продолжая нарушать режим прекращения огня на территории Идлибской зоны деэскалации.

В понедельник турецкие военные не приняли участие в совместном с РФ патрулировании на фоне инцидента, когда позиции турецкой армии в окрестностях города Серакиб попали под обстрел сирийской армии, в результате чего погибли восемь человек. Анкара утверждает, что подразделения САА были заранее предупреждены о размещении сил Турции.

По данным Российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, инцидент произошел из-за того, что турецкая сторона не предупредила Россию о своих передвижениях, а сирийские силы вели огонь по террористам, отступавшим к Серакибу.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что из-за действий боевиков в Сирии погибли российские и турецкие военные специалисты.