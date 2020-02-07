Нагиев разъяснил Васильеву и Готье, что такое настоящая мужская красота

Москва, 7 февраля. Телеведущий, актер и шоумен Дмитрий Нагиев поспорил с заявлениями Александра Васильева и Жан-Поля Готье о том, что в России нет красивых мужчин. Он подчеркнул, что мужская красота — это симбиоз ума, воспитанности, такта и чувства юмора.

Ранее Готье в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале заявил, что все российские манекенщицы — красавицы, а симпатичных моделей-мужчин он не встречал. Ведущий программы Александр Васильев выразил мнение, что генофонд российских мужчин «подпортили» сталинские репрессии, в ходе которых все красивые мужчины в России «были истреблены».

Исправить ситуацию, по его мнению, можно, если в Россию завезут «сперматозоиды дворянских кровей».

В интервью Nation News Нагиев не согласился с заявлениями Васильева и Готье.

«Мне кажется, что мужская красота — это некий симбиоз ума, воспитанности, такта и чувства юмора. Вот если что-то в этой цепочке отсутствует, то моментально мужчина принимает какие-то уродливые или извращенные формы», — выразил мнение актер.

Он пожелал российским мужчина «думать головой» и «ориентироваться не на местечковость соседа, а на лучших представителей мужского пола в историческом масштабе».

В четверг Жан-Поль Готье представил в Москве премьеру своего проекта Fashion Freak Show. Как сообщало Федеральное агентство новостей, на пресс-конференции в Московском дворце молодежи он подчеркнул, что его шоу будет продолжаться, пока будет продолжаться его карьера.