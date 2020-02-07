Зрители оценили игру Козловского в сериале «Викинги»

Москва, 7 февраля. Зрители и подписчики российского актера Данилы Козловского оценили его игру в популярном ирландско-канадском сериале «Викинги». В исторической драме россиянин играет роль князя Олега.

Ранее Козловский опубликовал в своем Instagram-аккаунте кадры из предстоящего сезона сериала и анонсировал свое дальнейшее участие в многосерийной кинокартине.

«10 эпизод «Викингов» скоро», – написал актер.

В течение нескольких часов пост собрал множество положительных комментариев от подписчиков Козловского и более 84 тысяч отметок «мне нравится». Многие из пользователей социальной сети высказали восторг от того, как актер вжился в роль древнерусского князя.

По словам россиян, Данила «спас шестой сезон» сериала.

«Этот сезон смотрю с еще большим удовольствием, чем предыдущие! Данила, роль исполнена потрясающе», «Вы один из ярких актеров нашего российского кинематографа. Люблю фильмы с Вашим участием», «Невероятное перевоплощение», – пишут пользователи Instagram.

По сюжету сериала, князь Олег в исполнении Козловского устанавливает дружеские отношения с одним из главных героев сериала – Иваром Бескостным, которого играет Алекс Хег Андерсен. В частности, Олег показывает Ивару Киев, поднявшись в небо на воздушном шаре, пишет «Газета.ru».