Лавров обсудил возможность отмены виз между Россией и Мексикой

Мехико, 7 февраля. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил возможность введения взаимного безвизового режима между Россией и Мексикой.

Об этом министр рассказал в пятницу на пресс-конференции, посвященной итогам визита в Мексику.

«Отдельно говорили о целесообразности введения безвизового режима для поездок граждан наших стран на взаимной основе», — сообщил он.

В ходе рабочей поездки в Мексику Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел латиноамериканской страны Марсело Эбрардом в формате «тет-а-тет», после чего прошли переговоры в расширенном составе.

«Мы подтвердили обоюдную заинтересованность в укреплении двустороннего сотрудничества во всех без исключения областях», — подытожил Лавров.

Как пишет «Газета.ру», ранее глава МИД РФ рассказал о замедлении мировой экономики из-за коронавируса.