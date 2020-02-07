Лавров рассказал о попытках силового вмешательства в Венесуэле

Мехико, 7 февраля. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в Венесуэле продолжаются попытки спровоцировать предлоги для силового вмешательства.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва не считает полезной инициативу по отстранению от власти лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, считая такой сценарий неприемлемым. Об этом Лавров заявил в ходе рабочего визита в Мексику.

«И Россия, и Мексика выступают за то, чтобы все проблемы этой страны решались не на основе доктрины Монро, как мы слышим из Вашингтона, не на основе попыток провоцировать силовое противостояние, чтобы иметь предлог для вооруженного вмешательства, а исключительно мирными способами, через диалог всех политических сил», — сказал он.

Министр отметил, что Мексика выступила в поддержку инициативы Норвегии по диалогу между правительством Венесуэлы и оппозицией.

«К сожалению, из-за капризов самопровозглашенного господина Хуана Гуайдо этот процесс сейчас застрял. Но есть и позитивные сдвиги. Имею в виду национальный диалог, который начат между правительством и патриотически настроенными оппозиционерами. Понятно, что он не охватывает все политические силы страны. Мы выступаем за то, чтобы он стал более инклюзивным», — заявил Лавров.

Руководитель МИД РФ подчеркнул, что те силы, которые рассматривают национальный диалог в Боливарианской республике лишь в качестве средства для смены власти в стране, пытаются навязать «рецепты извне».

«Мы слышим заявления Вашингтона о том, что не может быть вариантов кроме смены нынешнего правительства и президента. В открытую грозятся, регулярно устраиваются провокации. Это не наш подход и не подход наших мексиканских партнеров. Если результат диалога заранее предопределен, то это не посредничество, а диктат», — выразил мнение министр.

Ситуация в Венесуэле обострилась, когда лидер оппозиционеров Хуан Гуайдо объявил себя «временным президентом» и потребовал немедленной отставки действующего правительства и лидера страны Николаса Мадуро. О его поддержке незамедлительно заявили США и их союзники.

Россия, Мексика и ряд других стран выступили в поддержку Мадуро, указав на недопустимость вмешательства во внутренние дела суверенного государства.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в четверг президент США Дональд Трамп принял Хуана Гуайдо в Белом доме.