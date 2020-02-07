Российские истребители дважды поднимались на перехват у границ РФ

Москва, 7 февраля. Российские истребители за неделю дважды поднимались в небо для пресечения попытки нарушения границы иностранными летательными аппаратами. Об этом сообщается в инфографике, опубликованной газетой Минобороны РФ «Красная звезда».

Вдоль российских границ за неделю воздушную разведку вели 13 самолетов-разведчиков и три беспилотника иностранных государств. Все полеты контролировали российские РЛС. По данным газеты, ни одного нарушения воздушного пространства РФ допущено не было.

Российские истребители дважды поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения российских границ. Также сообщается, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 177 летных смен на 68 аэродромах.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ выполнили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полетного задания составила более 16 часов. Во время полета самолеты дальней авиации выполнили дозаправку топливом в воздухе.