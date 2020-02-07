Цой рассказала о самом драматичном моменте своей семейной жизни

Москва, 7 февраля. Российская певица Анита Цой рассказала в своем новом интервью одну из историй своих семейных ссор. Исполнительница уже многие годы находится замужем за российским политиком и журналистом Сергеем Цоем.

По ее словам, муж уже на протяжении долгих лет мечтает, чтобы Анита Цой перестала заниматься творчеством, и приняла на себя роль домохозяйки. По словам певицы, однажды конфликт в их семье дошел до того, что она решила уйти из семьи. Ссора между супругами произошла в 90-х годах и продолжалась около полугода.

«До официального развода дело не дошло, но был момент, когда я собрала вещи, забрала сына и уехала. Сняла себе квартиру, и мы полгода жили порознь. А он внимательно наблюдал: справлюсь я или не справлюсь?», – заявила Анита Цой в интервью изданию «МК».

Для того, чтобы заработать денег, молодой артистке пришлось торговать на рынке в «Лужниках». Однако это заставило ее супруга понять, что женщина просто так не сдастся, сможет обеспечить себя, заработать денег, накопить на первый альбом и исполнить мечту. Тогда муж принял решение, что надо сохранить брак.

«И, кстати, он ведь тоже не стал жить дома. Дом стоял закрытый все это время, а он переехал в строительное общежитие к своему другу, который выделил ему комнату», – поясняет Анита Цой.

Напомним, ранее певица Лолита Милявская приняла участие в съемка клипа на песню Аниты Цой «Неисправимая». В 10-минутном музыкальном видео артистки высмеяли зависимость от еды, пишет «Газета.ru».