Волочкова рассказала о приятном сюрпризе от своего возлюбленного

Москва, 7 февраля. Балерина Анастасия Волочкова рассказала о неожиданном подарке, который сделал ей ее возлюбленный после эфира на радио. Об этом она написала в своем Instagram, добавив, что для счастья и радости нужны внимание, забота и приятные сюрпризы.
Волочкова рассказала, что вечером, после тяжелого рабочего дня, ее ждал сюрприз – любимый мужчина без предупреждения приехал забрать ее, привезя с собой огромный букет белых роз.
«Моя душа ликует! На безумной скорости его машины, эмоций и чувств мы прилетели домой. Я всем желаю быть любимыми и любить!», — написала балерина.
В начале декабря балерина похвасталась перед подписчиками содержимым своего холодильника, а также рассказала, из чего состоит ее рацион.
Известно, что Анастасия Волочкова состоит в отношениях с таинственным избранником уже полтора года. Балерина не собирается самостоятельно покрывать расходы на торжество, но намеревается сменить за свадебный вечер семь нарядов.
О своем романе балерина объявила еще несколько месяцев назад, однако еще ни разу не называла имени избранника. Во время празднования дня рождения Волочкова заявила, что в 2020 году выйдет замуж. Она не уточнила дату церемонии, однако подчеркнула, что свадьба будет красивой. Это будет первый брак в жизни Волочковой. Прежде она состояла в отношениях с бизнесменом Игорем Вдовиным и родила от него дочь Ариадну, но пара официально не оформляла отношения.
Зачастую, для счастья и радости необходима такая малость! Внимание, забота и приятные сюрпризы.???? Радуйте друг друга просто так и без повода... Вчера у меня был такой насыщенный день помимо репетиции..???? И мой любимый устроил мне неожиданно приятный сюрприз.???? После моего прямого эфира на @russkoe_radio , прослушав его в своей машине, приехав за мной, не предупреждая, с букетом любимых белых роз, перехватив меня из моего майбаха и украв от всех..???????? Моя душа ликует!❤️???? На безумной скорости его машины, эмоций и чувств мы прилетели домой.???? Я всем желаю быть любимыми и любить!????❤️???? И быть одариваемыми цветами (кто их ценит, как я)????????❤️???????? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #море #солнце #зима #спорт