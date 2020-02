Волочкова рассказала о приятном сюрпризе от своего возлюбленного

Зачастую, для счастья и радости необходима такая малость! Внимание, забота и приятные сюрпризы.???? Радуйте друг друга просто так и без повода... Вчера у меня был такой насыщенный день помимо репетиции..???? И мой любимый устроил мне неожиданно приятный сюрприз.???? После моего прямого эфира на @russkoe_radio , прослушав его в своей машине, приехав за мной, не предупреждая, с букетом любимых белых роз, перехватив меня из моего майбаха и украв от всех..???????? Моя душа ликует!❤️???? На безумной скорости его машины, эмоций и чувств мы прилетели домой.???? Я всем желаю быть любимыми и любить!????❤️???? И быть одариваемыми цветами (кто их ценит, как я)????????❤️???????? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #море #солнце #зима #спорт

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Feb 6, 2020 at 12:43am PST