Волочкова рассказала о приятном сюрпризе от своего возлюбленного



Москва, 7 февраля. Балерина Анастасия Волочкова рассказала о неожиданном подарке, который сделал ей ее возлюбленный после эфира на радио. Об этом она написала в своем Instagram, добавив, что для счастья и радости нужны внимание, забота и приятные сюрпризы.

Волочкова рассказала, что вечером, после тяжелого рабочего дня, ее ждал сюрприз – любимый мужчина без предупреждения приехал забрать ее, привезя с собой огромный букет белых роз.

«Моя душа ликует! На безумной скорости его машины, эмоций и чувств мы прилетели домой. Я всем желаю быть любимыми и любить!», — написала балерина.

В начале декабря балерина похвасталась перед подписчиками содержимым своего холодильника, а также рассказала, из чего состоит ее рацион.

Известно, что Анастасия Волочкова состоит в отношениях с таинственным избранником уже полтора года. Балерина не собирается самостоятельно покрывать расходы на торжество, но намеревается сменить за свадебный вечер семь нарядов.

О своем романе балерина объявила еще несколько месяцев назад, однако еще ни разу не называла имени избранника. Во время празднования дня рождения Волочкова заявила, что в 2020 году выйдет замуж. Она не уточнила дату церемонии, однако подчеркнула, что свадьба будет красивой. Это будет первый брак в жизни Волочковой. Прежде она состояла в отношениях с бизнесменом Игорем Вдовиным и родила от него дочь Ариадну, но пара официально не оформляла отношения.