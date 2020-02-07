Акиньшина восхитила поклонников фотографией в купальнике

Москва, 7 февраля. Актриса Оксана Акиньшина очаровала поклонником новой фотографией, на которой артистка наслаждается летним отдыхом.

Черно-белое фото Акиньшина опубликовала на своей странице Instagram. На снимке она позирует в закрытом купальнике, стоя по пояс в воде и демонстрируя стройную фигуру. Снимок она подписала философской фразой, не уточняя когда и где он был сделан.

«Нельзя начать жизнь сначала, но ее можно продолжить по-другому», — написала актриса.

Поклонники Акиньшиной активно комментируют фотографию, оставляя лестные отзывы.

«Русалка», — написал dima.white.shark.

«Самая красивая и натуральная актриса», — считает пользователь под ником euroremont_po_russki.

«Не баба, а ОГОНЬ!!! Простите за эмоции», — не сдержался romchik7155.

Отметим, ранее Акиньшина опубликовала видеозапись, снятую во время эротического спектакля в Мадриде. На видео женщина задействована в сцене, имитирующей оральный секс с несколькими мужчинами. На других кадрах женщина исполняет танцевальные движения в компании обнаженных мужчин.

Запись вызвала негативную реакцию подписчиков актрисы. Большинство из них пришли к выводу, что такому не место на театральной сцене, и все это выглядит «отвратительно».

Оксана Акиньшина известна по ролям в фильмах «Сестры», «Стиляги», «Высоцкий. Спасибо, что живой». В августе актриса сообщила о разводе с супругом. Она выразила надежду на то, что бракоразводный процесс пройдет спокойно и не причинит вреда детям.