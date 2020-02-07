Самбурская призналась в романе с двумя мужчинами одновременно

Москва, 7 февраля. Российская актриса Настасья Самбурская ответила на провокационные вопросы поклонников и призналась, что любила двух мужчин одновременно.

В своем Instagram Самбурская пообщалась с почитателями ее таланта, рассказав о доходах, рассекретив вес и показав секретную татуировку. Как пишет KP.ru, при росте 178 сантиметров актриса весит 65 килограммов с параметрами фигуры 90-70-100.

Самбурская пожаловалась на нестабильный доход. По ее словам, январь она провела на Бали, поэтому ничего не заработала. Актриса призналась, что создание семьи не является для нее пределом мечтаний. Она назвала себя «командиром в юбке» и сообщила, что никогда не смогла бы полюбить полицейского или военного.

«Надо понимать, что военному нужна тихая и спокойная жена. Которая будет везде за ним следовать и полностью заведовать хозяйством. Как вы себе представляете, что я бросаю все и иду варить борщ?» — написала Самбурская.

Актриса поделилась секретом своей несчастной любви, рассказав, что полюбила двух мужчин одновременно и начала встречаться с обоими сразу.

«Это ужасно. Совесть мучает страшно. Вариант один — бросить обоих. Но если вас все устраивает, оставьте все как есть. Выбор только за вами. Как правило, если с одним хорошо, второй точно не появляется», — отметила она.

Затем Самбурская пустилась в философские рассуждения, раскрыв, в чем, по ее мнению, состоит смысл жизни.

«Принять себя. Принять опыт, который получаешь на протяжении жизни, исправить ошибки и творить добро. Проживать свой сценарий жизни, а не чужой», — посоветовала звезда сериала «Универ».

В заключение она продемонстрировала татуировку, которую обычно скрывает от публики. Как выяснилось, четыре года назад актриса набила на пятке надпись «Это пятка».

Как пишет «Газета.ру», ранее Самбурская назвала «быдлом» российских туристов, включающих на всю громкость русский рэп в отелях за границей.