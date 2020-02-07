Успенская рассказала, что ее дочь уехала в США после скандала

Москва, 7 февраля. Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина уехала из России после скандала с матерью. Об этом Успенская рассказала в беседе с изданием «Собеседник.ru».

В конце прошлого года Любовь Успенская рассказала, что ее дочь в четвертый раз прооперировали после тяжелой аварии, в которую она попала в 2018 году в Коста-Рике. Дочь исполнительницы после падения с велосипеда получила серьезную травму.

Успенская утверждала, что Татьяна впала в депрессию и отказалась от еды. Как сообщала «Газета.ru», для операции в Москву из Лондона был специально приглашен профессор. Он заявил, что на восстановление здоровья девушки уйдет как минимум полтора месяца.

В свою очередь, Плаксина обвинила мать в агрессии, а также заявила, что испытывает страх из-за ее отношения к себе.

Рассказывая о текущей ситуации, Успенская сообщила, что держала дочь «при себе», надеясь на ее скорое выздоровление. По ее словам, сложившееся положение вызывало у нее сожаление. Тем не менее, Плаксина приняла решение покинуть Россию.

«Да, она больше не живет в России. Приняла такое решение сама, я удерживать не стала. Сказала: «Пожалуйста, уезжай в Америку!». Оплатила билеты, она взяла сумму денег, которую ей дали за продажную информацию, и уехала к папе», — сказала Успенская.

Плаксина является единственным ребенком исполнительницы. Ее отец Александр Плаксин – четвертый муж Успенской, сейчас он проживает в США.