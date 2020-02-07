Фитин раскритиковал подход ООН к решению кризиса в Ливии

Москва, 7 февраля. Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин оценил итоги заседания военного комитета Ливии в Женеве по формуле «5+5». По мнению эксперта, оптимистичные заявления ООН по Ливии необходимо сначала подтвердить делами.

Ранее спецпредставитель генсека ООН Гасан Саламе заявил, что в ходе заседания военного комитета Ливии в Женеве был достигнут прогресс. При этом он добавил, что по ряду важных вопросов необходимо продолжить обсуждение из-за разногласий.

В беседе с Nation News Фитин подчеркнул, что оптимистичные заявления представителей ООН по ливийскому урегулированию должны быть подтверждены делами, что, как правило, не свойственно для международной организации. Кроме того, он обратил внимание на тот факт, что детали переговоров огласке не предаются.

«Ожидать какого-либо большого прогресса не стоит, поскольку за столом переговоров сидят представители сторон, которые на протяжении длительного периода времени воюют друг с другом. Рассуждать об этом, конечно, можно, особенно представителям Организации Объединенных Наций, что является основной их деятельностью — поговорить, порассуждать, призвать. Это Гасан Саламе и делает. Все это замечательно, мы это приветствуем, однако посмотрим, будет ли это подкреплено реальными делами», — подчеркнул он.

6 февраля в Женеве состоялось заседания военного комитета Ливии с пятью представителями от каждой из конфликтующих сторон североафриканского государства. Позднее стало известно, что очередная международная конференция по Ливии состоится в Женеве 26 февраля. По словам Саламе, новый раунд переговоров будет посвящен политическим вопросам.

Напомним, 19 января состоялась берлинская конференция по Ливии, которая стала продолжением переговоров, состоявшихся 13 января в Москве. Благодаря усилиям России в Ливии был введен в силу режим прекращения огня. При этом международная конференция в Берлине не имела таких результатов, как прошедшая в Москве.

После переговоров в Москве командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором выразил благодарность российскому лидеру за его усилия по урегулированию конфликта в Ливии.