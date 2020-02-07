Российские журналисты рассказали о миротворческом процессе в ЦАР

Москва, 7 февраля. Российские журналисты рассказали о подписании в феврале 2019 года Хартумского договора в Центральноафриканской республике.

Ровно год прошел с момента подписания Хартумского договора о примирении между правительством Центральноафриканской республики и действующими на территории страны вооруженными группировками. Как пишет Nation News, Россия сыграла ключевую роль в процессе урегулирования ситуации в ЦАР, инициировав начало переговоров между противоборствующими сторонами.

В момент подписания документа в Банги присутствовали российские репортеры, в числе которых был корреспондент Федерального агентства новостей Владимир Малянов.

«Прибыло множество чиновников, в том числе зарубежные послы, но главное — прибыли лидеры самых крупных группировок ЦАР. Впервые между ними состоялся открытый диалог. Все они как один отмечали, что эта встреча — заслуга России. В своих интервью местным журналистам даже иностранные послы обязательно упоминали Россию и благодарили нашу страну за участие в разрешении конфликта», — рассказал он.

Малянов ответил, что в ходе переговоров в Хартуме сторонам конфликта в ЦАР впервые в истории удалось договориться между собой.

«Стороны впервые услышали друг друга и вместе вносили правки в итоговый документ. Это было необычно, наблюдать вместе тех, кто еще несколько дней назад делил страну на части. Это был настоящий праздник ля всех участников конференции, и немалую роль в этом сыграла Россия», — сообщил журналист.

Корреспондент ФАН Альгис Микульскис рассказал, что переговоры проходили в дружелюбной атмосфере, хотя участники имели взаимные претензии друг к другу.

«Дни конференции запомнились дружелюбием, которое до тех пор было абсолютно несвойственно основным фигурантам мероприятия. Бывшие главари банд мирно беседовали по кулуарам и пили кофе», — вспоминает Микульскис.

По его словам, Россия на конференции заняла позицию наблюдателя.

«Россия выступала в качестве наблюдателя, но, по словам участников, ее роль в организации мирного процесса невозможно переоценить. Первый вице-спикер парламента Жан Симфорьен Малензи во время интервью от избытка положительных эмоций даже спел «Широка страна моя родная» на русском и пригласил нас к себе в гости», — рассказал корреспондент ФАН.

Как отмечают в МИД РФ, Хартумский договор положил начало политическому процессу в ЦАР. Спустя год уровень вооруженного насилия в стране существенно снизился. Здесь продолжается разоружение группировок и демобилизация.

«Пусть и медленными темпами, но расширяется развертывание на территории ЦАР национальных вооруженных сил и сил внутренней безопасности», — говорится в сообщении МИД РФ.

В министерстве подчеркивают, что Россия готова и впредь оказывать помощь в урегулировании ситуации в Центральноафриканской республике.